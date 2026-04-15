Diventa programmatore | Visual Studio e corsi a soli 59,99 dollari

Un’offerta speciale permette di accedere a un pacchetto che comprende la licenza di Microsoft Visual Studio Professional 2026 e un bundle di corsi per imparare a programmare. Il prezzo totale è di 59,99 dollari, mentre il costo originale sarebbe molto più alto. La promozione mira a chi desidera avvicinarsi al mondo dello sviluppo software con strumenti e formazione dedicati.

Un’opportunità desidera intraprendere la carriera di sviluppatore software è disponibile ora tramite un pacchetto combinato che include la licenza Microsoft Visual Studio Professional 2026 e il Premium Learn to Code Certification Bundle al prezzo di 59,99 dollari, rispetto ai 1.999,99 dollari originali. La promozione permette di acquisire contemporaneamente strumenti di programmazione avanzati e percorsi formativi completi per una cifra estremamente contenuta. L’offerta si rivolge a chi vuole apprendere le basi del codice direttamente da casa, eliminando la necessità di tornare sui banchi di scuola per acquisire nuove competenze tecniche. Il bundle proposto integra la formazione teorica con l’uso pratico di software professionale, coprendo diversi linguaggi e strumenti essenziali per il settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diventa programmatore: Visual Studio e corsi a soli 59,99 dollari The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today Sveglia con ricarica wireless a soli 11,99 dollariqueste le innovazioni che si celano dietro l’ Emerson smartset wireless charging alarm clock radio, un modello capace di unire stile retrò e... Ugreen mouse ergonomico in offerta a soli 16,99 dollariQuesto testo presenta la UGREEN Ergonomic Mouse, una soluzione economica orientata all’ergonomia e alla praticità d’uso quotidiano.