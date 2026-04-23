Vinitaly 2026 premio a Stefano Matturro | il vignaiolo di Piglio porta il Lazio sul podio

A Vinitaly 2026, uno dei riconoscimenti principali è stato assegnato a un vignaiolo della regione Lazio, proveniente dall’azienda agricola di Piglio. La premiazione si è svolta a Verona, dove è stato consegnato il Premio Angelo Betti - Benemeriti della vitivinicoltura. La regione Lazio è stata rappresentata tra i protagonisti dell’evento, grazie alla segnalazione dell’Assessorato competente.

C’è anche il Lazio tra i protagonisti di Vinitaly 2026. Stefano Matturro, vignaiolo de L’Avventura Azienda Agricola di Piglio, ha ricevuto a Verona il Premio Angelo Betti - Benemeriti della vitivinicoltura, risultando la personalità della regione segnalata per questa edizione dall’Assessorato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Vinitaly 2026: il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionaleDal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione del Vinitaly, e il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica conferma la propria partecipazione... Parole, suoni e immagini per raccontare storie di cronaca: sul palco delle Muse Stefano Nazzi porta "Indagini 2026"I risultati straordinari raggiunti da Stefano Nazzi anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Cesanese del Piglio trionfa al Vinitaly 2026: premiato Stefano Matturro. Unico riconoscimento del Lazio; Premio Angelo Betti: proclamati 21 nuovi benemeriti della vitivinicoltura; Premio Angelo Betti, Verona protagonista a Vinitaly con Sandro Gini; Il vino d’eccellenza italiano fa rotta verso Cina, Giappone e India per Grandi Cru d’Italia. Vinitaly 2026: bilancio positivo per il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del MonferratoSi chiude con un bilancio positivo la partecipazione del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato a Vinitaly 2026, un’edizione che ha consolidato il ... atnews.it Il biologico come scelta strategica: a Vinitaly 2026 la rassegna dei vini sostenibili di LegambienteIeri, lunedì 13 aprile 2026, a Verona, all’interno del calendario ufficiale della manifestazione, Vinitaly, nel padiglione della Regione Calabria, si è ... ilmetropolitano.it Dal Vinitaly Incontro con Stefano Matturro, vitivinicoltore della Regione Lazio. Guarda l’intervista! - facebook.com facebook