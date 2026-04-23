Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 23 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta alcune variazioni e criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione di Atti fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sulle eventuali interruzioni o rallentamenti in corso nella zona di Roma. Il servizio di infomobilità si rivolge ai cittadini che cercano informazioni pratiche per la mobilità notturna.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati alla redazione di atti l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna incidente alla via del mare e la Roma Fiumicino in esterna Si procede a rilento per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud su via Cristoforo Colombo codice via Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia in chiusura ieri sulla Roma Tarquinia per interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza chiuso l'innesto che della Roma Tarquinia porta la Roma Fiumicino per il traffico che proviene dal Aurelia Ed è diretto a Fiumicino alle ore 22 di questa sera.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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