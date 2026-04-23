Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 07 | 25

Oggi alle prime ore del mattino, l'informazione sulla viabilità della regione Lazio riporta alcune criticità nelle strade di Roma. La situazione è aggiornata alle 7:25 del 23 aprile 2026, con dettagli sulle condizioni del traffico forniti dall'Astral infomobilità. La redazione monitora costantemente le variazioni per offrire agli automobilisti dati precisi e tempestivi sulle strade della capitale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria comunale Come di consueto Per gli spostamenti verso le 6 lavorative e partiamo da raccordo anulare coden interna tra l'uscita e Casilina Appia in esterna si rallenta tra Aurelia e pescato e si procede a rilento da da 24 alla incolonnamenti sulla tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro traffico intenso anche sulle consolari in entrata a Roma rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi via delle Capannelle la Tiburtina...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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