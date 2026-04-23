Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:40 del 23 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il comunicato ha fornito informazioni sui servizi di trasporto e sulla situazione delle strade, senza indicare eventuali disservizi o problemi specifici. La comunicazione si rivolge agli utenti per fornire indicazioni utili sulla mobilità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle reazioni di arte l'infomobilità Un servizi della regione Lazio per chiamate raccordo anulare in carreggiata interna coda per traffico intenso tra Nomentana e abbia è più avanti tra Cassia bis Salaria esterna cose della Roma Fiumicino le vie del mare e a seguire i contratti tra Pontina e diramazione Roma Sud andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima sulla Cristoforo Colombo disagi alla circolazione per traffico intenso da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia in chiusura i cantieri sulla Roma Tarquinia per interventi di...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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