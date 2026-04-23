Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 23 aprile 2026, si segnala uno stato di viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico, fornendo informazioni utili ai cittadini per gli spostamenti quotidiani. Nessun dettaglio specifico sulle cause o le aree interessate viene fornito in questa comunicazione.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione è Lazio si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare interna Si procede a rilento dalla diramazione Roma nord alla Tiburtina file dalla Casilina all'appia poi dalla Pontina da Roma Fiumicino e rallentamenti tra Aurelia e Casal del Marmo in esterna Si procede a rilento dalla Cassia per scherzo e poi dalla Fiumicino Ostiense dalla Casilina Tiburtina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'euro andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara al bivio per la...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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