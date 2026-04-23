Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 23 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali variazioni sulle principali arterie della regione. Gli utenti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per dettagli specifici e aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle relazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna e poi fatti per traffico intenso tra Nomentana e abbia è più avanti tra cassie ABS Salaria in esterna cose della Roma Fiumicino la via del mare e a seguire code a tratti tra Pontina e la diramazione Roma Sud andiamo tutti a tornare alla 24 Roma Teramo code tra il bivio di Tor Cervara Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Salaria risolto l'incidente avvenuto in precedenza per manco rallentamenti tra Settebagni Monterotondo nei due sensi infine su via Cristoforo Colombo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle azioni di mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com