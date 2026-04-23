Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:10 del 23 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali variazioni sulle principali arterie della regione. Gli utenti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per dettagli specifici e aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle relazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna e poi fatti per traffico intenso tra Nomentana e abbia è più avanti tra cassie ABS Salaria in esterna cose della Roma Fiumicino la via del mare e a seguire code a tratti tra Pontina e la diramazione Roma Sud andiamo tutti a tornare alla 24 Roma Teramo code tra il bivio di Tor Cervara Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Salaria risolto l'incidente avvenuto in precedenza per manco rallentamenti tra Settebagni Monterotondo nei due sensi infine su via Cristoforo Colombo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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