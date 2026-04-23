Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10

Alle 9:10 del 23 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla rete di informazione sulla mobilità, fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. La rete di Astral infomobilità monitora costantemente la situazione per aggiornare gli utenti sulle variazioni e sulle criticità lungo le principali arterie.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare in interna si procede dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina file dalla Casilina la pedalò stanza da Roma Fiumicino per rallentamenti tra Aurelia Casal del Marmo in esterna rallentamenti dalla Cassia Pescaccio poi si procede a rilento da Roma Fiumicino a los dalla Tuscolana Tiburtina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur andiamo sul letto ad Urbano della Roma Teramo file da Fiorentini al bivio per la tangenziale est direzione centro e in...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare in interna si procede dalla diramazione Roma nord ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com