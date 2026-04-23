Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:40 del 23 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce informazioni sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità in tempo reale, come fa abitualmente da parte della regione. L'obiettivo è tenere informati i cittadini sulle condizioni delle strade e sugli eventuali disagi in corso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle azioni di mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti per traffico intenso tra Nomentana e Ardeatina è più avanti quote della Cassia bis Salaria in esterna si rallenta la Roma Fiumicino le vie del mare e a seguire code a tratti via Cristoforo Colombo alla diramazione Roma Sud diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo quote tra il bivio di Tor Cervara il raccordo anulare.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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