Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 23 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce informazioni sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità in tempo reale, come fa abitualmente da parte della regione. L'obiettivo è tenere informati i cittadini sulle condizioni delle strade e sugli eventuali disagi in corso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle azioni di mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti per traffico intenso tra Nomentana e Ardeatina è più avanti quote della Cassia bis Salaria in esterna si rallenta la Roma Fiumicino le vie del mare e a seguire code a tratti via Cristoforo Colombo alla diramazione Roma Sud diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo quote tra il bivio di Tor Cervara il raccordo anulare.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle azioni di mobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com