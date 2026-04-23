Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 23 aprile 2026, si è diffusa una comunicazione di Astral riguardante la viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di ATA ha fornito aggiornamenti sullo stato delle strade e sulla situazione del traffico, offrendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari. L'infomobilità si presenta come un servizio di aggiornamento in tempo reale sulle condizioni delle strade, rivolto a chi si sposta nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di ATA l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna del principiante tra Nomentana e Appia e più avanti code per traffico intenso tra Cassia e Salaria mi esterna con le tratti della Roma Fiumicino la Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico a rilento della tangenziale est Raccordo Anulare verso quest'ultimo in direzione opposta quote tra Portonaccio e la tangenziale est ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove si sta in fila tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Salaria segnaliamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione è Lazio si intensifica il traffico sul ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com