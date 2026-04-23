Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 23 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce notizie in tempo reale sul traffico e sulle eventuali criticità lungo le principali arterie, per informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale. L’aggiornamento si inserisce tra le comunicazioni quotidiane di Astral, che monitora costantemente le condizioni della rete stradale regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla reazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carriera interna code per incidente tra Prenestina e Appia è più avanti code per traffico intenso tra Cassia e Salaria in esterna con gli attrezzi della Roma Fiumicino e la Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo così attratti dalla tangenziale est e torcervara verso raccordo anulare nel senso opposto si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove si sta in fila tra Viale Isacco Newton via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Salaria.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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