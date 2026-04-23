Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 23 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Sono stati segnalati alcuni disagi e rallentamenti lungo le principali arterie stradali della regione. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale di Astral, che monitora costantemente le condizioni del traffico per informare gli utenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto eBay ritrovati dalle situazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo in avaria che provoca code tra via Cristoforo Colombo e Ardeatina interna con gli atti per traffico intenso per casse Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo così attratti da Alessio torcervara Verso il raccordo anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove si sta in fila tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso l'Eur infine su via Cristoforo Colombo o disagi alla circolazione per traffico intenso da via di Mezzocammino via Cilea verso Ostia Daniele Cirio e altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione è Lazio si intensifica il traffico sul ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com