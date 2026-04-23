Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 23 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali deviazioni o interventi in corso. Tale informazione si inserisce nel consueto servizio di aggiornamento sulle condizioni delle strade pubbliche.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico Cassia bis e Salaria più avanti tra diramazione Roma nord e Prenestina in esterna stessa situazione dove a Roma Fiumicino e la via del mare e a seguire così attratti dalla Pontina la Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove si sta in fila per traffico intenso tra Fiorentina e torcervara bar sul Raccordo Anulare ci possiamo su via Cristoforo Colombo anche qui disagi alla circolazione per traffico intenso da via di Mezzocammino via di.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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