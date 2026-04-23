Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13:25 del 23 aprile 2026, la rete di viabilità nel territorio di Roma e della Regione Lazio presenta alcune variazioni segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, senza specificare dettagli aggiuntivi o cause delle eventuali criticità riscontrate. La comunicazione si rivolge ai cittadini per informare sulle condizioni attuali della circolazione stradale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A24 roma-teramo per lavoro impongono scambio di carreggiata il traffico è rallentato in prossimità di Castel Madama nelle due direzioni nel complesso la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti a eccezione bere lentamente sul Raccordo Anulare in interna tra l'uscita Tiburtina e a 24 e ne stanno andando a Piano Tuscolana le altre notizie Caterina uno sulla direttrice a Roma Napoli per consentire i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza chiusa la stazione di Ferentino in entrata in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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