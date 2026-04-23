Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 23 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un aggiornamento sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, fornendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti che si spostano nella regione. L’aggiornamento si inserisce nel consueto servizio di informazione sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 24 Roma Teramo per lavoro impongono lo scambio di carreggiata il traffico è rallentato in prossimità dell'uscita di Castel Madama nelle due direzioni sentiamo ora sul Raccordo Anulare in interna per un incidente che ho dentro le uscite in Laurentina e Pontina in tema si rallenta ma per traffico dalla Roma Fiumicino Ostiense Cambiamo argomento i cantieri n'è uno sulla direttrice Roma Napoli per consentire i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza chiusa la stazione di Ferentino in uscita a partire...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com