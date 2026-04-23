Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 23 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni sulla circolazione stradale e eventuali criticità presenti nella regione, offrendo dati in tempo reale sui flussi di traffico e sulle condizioni delle strade. Il servizio mira a mantenere gli automobilisti informati e a facilitare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità saluta Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna è risolto l'incidente prossimità dell'uscita Pisana circolazione è regolare restiamo sulla carreggiata esterna in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza tra Roma Fiumicino Ostiense con smaltimento ci sentiamo sulla carreggiata interna file tra Nomentana è a 24 è attivo una riduzione di carreggiata Per consentire dei rilievi di percussioni di traffico anche sulla Urbano della Roma Teramo cosa partire da Tor Cervara sempre sulla tratto Urbano della Roma Teramo Ma nella direzione...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione è Lazio si intensifica il traffico sul ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com