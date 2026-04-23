Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 23 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade, con particolare attenzione alle eventuali criticità che possono influenzare gli spostamenti dei cittadini. La comunicazione viene aggiornata regolarmente per tenere informati gli utenti sui principali sviluppi riguardanti la mobilità nella regione.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura al incidente sulla Statale Pontina Ora Risolto con di smaltimento tra Castel Romano Castelli decimi in direzione raccordo anulare la situazione del traffico proprio sul Raccordo Anulare in interno a Code Fracassi a vent'anni Flaminia si rallenta dalla Nomentana Tiburtina poi si diramazione Roma sud e a piena esterna rallentamenti da Casal del Marmo a Pescaccio poi si procede lì dentro dalla Roma Fiumicino Ostiense dalla Tuscolana a Tiburtina c'è sappiamo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere via del Cappellaccio.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare in interna si procede dalla diramazione Roma nord ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com