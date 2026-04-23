Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 23 aprile 2026, la rete di viabilità di Roma e del Lazio segnala alcune criticità e variazioni nel traffico. La comunicazione proviene da Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade e sui possibili disagi per gli utenti. La segnalazione riguarda diversi punti della rete stradale della regione, con indicazioni sulle condizioni di circolazione e eventuali interventi in corso.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura al incidente sulla Statale Pontina Ora Risolto con di smaltimento tra Castel Romano Castelli decimi in direzione raccordo anulare la situazione del traffico proprio sul Raccordo Anulare in interno a Code Fracassi a vent'anni Flaminia si rallenta dalla Nomentana Tiburtina poi si diramazione Roma sud e a piena esterna rallentamenti da Casal del Marmo a Pescaccio poi si procede lì dentro dalla Roma Fiumicino Ostiense dalla Tuscolana a Tiburtina c'è sappiamo sulla Roma Fiumicino code danza del Tevere via del Cappellaccio.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare in interna si procede dalla diramazione Roma nord ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Italia Due. . VIABILITÀ. POTENZA - MELFI: SUMMIT IN REGIONE CON ANAS - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com