Vezzoli a Roma | 3 serate per riscoprire i sapori autentici del Lazio

Lo chef Umberto Vezzoli organizza tre serate gastronomiche presso l'Hotel Diana di Roma, programmate tra maggio e giugno. Durante questi eventi, saranno proposti piatti che valorizzano i sapori tradizionali della regione Lazio. Le serate sono pensate come un'occasione per riscoprire le ricette autentiche del territorio attraverso proposte culinarie specifiche. L'evento si svolge nel centro della capitale, offrendo un'opportunità di assaporare la cucina locale in un contesto elegante.

? Cosa sapere Lo chef Umberto Vezzoli presenta tre serate gastronomiche all'Hotel Diana di Roma tra maggio e giugno.. Il progetto Teatro del Gusto valorizza le eccellenze agricole di Ceprano, Accumoli e Arpino.. Lo chef Umberto Vezzoli guida tre serate di eccellenza gastronomica presso l’Uliveto Roof Garden dell’Hotel Diana a Roma, trasformando il territorio laziale in un palcoscenico di sapori autentici tra maggio e giugno. Il progetto, denominato Teatro del Gusto – Aggiungi il Lazio a Tavola, si propone come un viaggio sensoriale che non necessita di sipari o applausi, poiché la narrazione avviene attraverso il contatto diretto con le materie prime.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vezzoli a Roma: 3 serate per riscoprire i sapori autentici del Lazio Notizie correlate Roma, torna il Teatro del Gusto: tre serate per scoprire le eccellenze del LazioC’è un teatro a Roma dove non servono sipari né applausi: basta un assaggio per capire che lo spettacolo è già iniziato. Pasquetta in agrumeto: agritour tra profumi e sapori autenticiSicilia Gaia organizza la giornata di Pasquetta in una location che profuma di zagara e che ci accoglierà con i sapori della Sicilia più autentica.