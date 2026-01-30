L’Inter lavora per blindare Denzel Dumfries. Il terzino olandese, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare l’Italia a fine stagione. La società nerazzurra sta valutando se metterlo sul mercato o tentare di rinnovare l’accordo. Intanto, il giocatore si avvicina a una possibile partenza, mentre i dirigenti cercano di definire la strategia più conveniente in vista del mercato estivo.

L’Inter sta muovendo passi decisivi per rafforzare le corsie esterne in vista del rush finale di stagione, con un’attenzione particolare rivolta a Denzel Dumfries, il terzino olandese in scadenza con il club nerazzurro. Nonostante il rientro in attività sia ancora in fase di riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia avvenuto il 16 dicembre, l’atleta ha mostrato un recupero più rapido del previsto, aprendo la possibilità che possa tornare in campo già a febbraio, in tempo per i match di ritorno dei playoff di Champions League. Tuttavia, la situazione si complica per la dirigenza nerazzurra, poiché si moltiplicano le voci su un’offerta significativa da parte di un club straniero, in grado di superare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, attivabile solo in estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dumfries verso una nuova avventura in Serie A, scelte in corsa tra mercato e progetti tecnici

Approfondimenti su Dumfries Inter

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dumfries Inter

Argomenti discussi: Inter, apprensione per le condizioni di Barella: Dumfries verso il rientro; Marotta: Rispondo così su Dumfries e un nuovo esterno dal mercato! Su Jakirovic…; Inter, i club più prestigiosi non mollano la pista Dumfries e Luis Henrique piace in Inghilterra; ? Barella OUT almeno 3 partite, Dumfries e novità Calha: il punto in casa Inter.

Guarro - Come da programma, Denzel Dumfries tornerà a Milano nel corso di questa settimana. Entro due settimane l’olandese riprenderà a lavorare con il gruppo e potrebbe essere pronto per la sfida contro il Lecce. La strada verso una convocazione per la - facebook.com facebook

Inter verso Dortmund. Barella non parte per la Germania per affaticamento muscolare. Indisponibili oltre a lui Dumfries e Calhanoglu. [ @MatteoBarzaghi] x.com