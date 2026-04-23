Valli Etrusche la rete dei soccorsi si rafforza | operatori e mezzi in più per migliorare i tempi di intervento

A partire dal 18 maggio, le Valli Etrusche hanno avviato una riorganizzazione della rete di soccorso territoriale, con l'aggiunta di operatori e mezzi per intervenire più rapidamente in caso di emergenza. La modifica riguarda l'intera struttura di gestione delle emergenze nella zona, con l’obiettivo di migliorare i tempi di intervento e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini. La nuova organizzazione si inserisce in un processo di aggiornamento del sistema di risposta alle criticità sanitarie.

L'emergenza sanitaria territoriale nelle Valli Etrusche dal 18 maggio cambia volto e si riorganizza. La riforma, infatti, promossa dall’Azienda USL Toscana nord ovest, punta a migliorare e ottimizzare i tempi di intervento e a elevare la qualità tecnologica dei soccorsi, garantendo una copertura.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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