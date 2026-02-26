Vandalismo contro i mezzi di trasporto pubblico | si rafforza la vigilanza privata

Questa mattina si è svolta una riunione presso la prefettura per discutere delle recenti azioni di vandalismo contro i mezzi di trasporto pubblico. Al centro dell'incontro, le misure da adottare per migliorare la vigilanza e garantire maggiore sicurezza nelle aree coinvolte. Sono stati analizzati i vari interventi necessari per contrastare questi atti e rafforzare il controllo sul territorio.

Si è tenuta questa mattina presso la prefettura una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Guido Aprea, per l'esame sulla situazione della sicurezza pubblica nei Comuni di Ostuni, Cellino San Marco e Cisternino, e sui recenti atti vandalici.