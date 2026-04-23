Valenza Botter rompe il silenzio | no al patto con il centrodestra

Gilberto Botter ha negato di aver stretto accordi con il centrodestra in vista delle prossime elezioni locali. In una dichiarazione pubblica, ha precisato che la lista da lui sostenuta, La città che vogliamo, non ha alcun rapporto con le forze politiche di quella coalizione. La precisazione arriva dopo voci che avevano sollevato dubbi sulla posizione del movimento nel panorama politico locale.

? Cosa sapere Gilberto Botter smentisce accordi tra la lista La città che vogliamo e il centrodestra.. La linea di Alessia Zaio si distanzia dalla coalizione di centrodestra a Valenza.. Botter smentisce gli accordi tra la lista La città che vogliamo e il centrodestra a Valenza, respingendo le voci di un apparentamento già previsto per la prima tornata elettorale. Le strade di Valenza si animano di discussioni accese dopo le recenti dichiarazioni di Gilberto Botter, esponente dell’associazione La città che vogliamo. Il ha voluto mettere un punto fermo alle indiscrezioni che circolavano nei corridoi e nelle piazze riguardo a una possibile alleanza immediata con l’area del centrodestra durante il primo turno delle elezioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, Botter rompe il silenzio: no al patto con il centrodestra Notizie correlate Elezioni Calco 2026: Forza Italia rompe il silenzio. Burgarello: "Il centrodestra si unisca"Il segretario cittadino di FI lancia l'appello a Lega e Fratelli d'Italia: "Dopo anni di gestione piatta, serve un'alternativa concreta.