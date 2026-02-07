Elezioni Calco 2026 | Forza Italia rompe il silenzio Burgarello | Il centrodestra si unisca

Forza Italia rompe il silenzio e si prepara alle elezioni di maggio a Calco. Il segretario cittadino, Stefano Burgarello, chiede un’unità più forte nel centrodestra e invita gli alleati a lavorare insieme. Per lui, la città ha bisogno di una svolta concreta, e questa volta bisogna agire subito.

Il segretario cittadino di FI lancia l'appello a Lega e Fratelli d'Italia: "Dopo anni di gestione piatta, serve un'alternativa concreta. Non possiamo presentarci divisi". Tre priorità: stop consumo di suolo senza servizi, viabilità ex SS342 e sicurezza frazioni, sociale e disabilità In vista delle prossime elezioni amministrative di maggio, il segretario cittadino di Forza Italia, Stefano Burgarello, lancia un segnale forte agli alleati e alla cittadinanza: Calco ha bisogno di una scossa. "Dopo anni di gestione piatta, Calco merita un'alternativa che parli il linguaggio della concretezza e dei valori di centrodestra" dichiara Burgarello.

