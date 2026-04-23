Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 23 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile anche in streaming. La trasmissione include le puntate del Trono Over e del Trono Classico, con protagonisti che si confrontano e cercano di approfondire le proprie conoscenze sentimentali. Sono attesi interventi e reazioni da parte dei partecipanti durante la trasmissione.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 23 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma a muso duro con Antonio. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over. Alessio ha un confronto con Debora: la dama vorrebbe uscire dal programma con lui, ma il cavaliere non è ancora pronto. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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