Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 23 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne torna con una nuova puntata, dopo che una discussione tra i protagonisti ha scatenato commenti sui social. La causa è un confronto tra due corteggiatori, che ha attirato l’attenzione degli spettatori e generato molte reazioni online. La puntata include anche momenti di confronto tra i tronisti e le dame del Trono Over. La diretta su Canale 5 permette di seguire passo passo le evoluzioni della giornata.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 23 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ciro diviso tra le sue corteggiatrici. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista sta conoscendo Matteo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 23 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma Dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità. https://fanpa.ge/hV8sf - facebook.com facebook