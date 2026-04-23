Uno strumento per misurare la quantità di urina nella vescica | è la preziosa donazione ricevuta dall' ospedale di Cantù
L’ospedale di Cantù ha ricevuto in dono un nuovo dispositivo per misurare la quantità di urina nella vescica. La donazione, fatta da Fincopp Lombardia, permette di integrare le attrezzature dell’unità di Urologia. Il nuovo strumento sarà utilizzato per migliorare le procedure diagnostiche e terapeutiche legate a problemi legati al rene e alla vescica. La donazione è arrivata in un momento di aggiornamento delle risorse tecnologiche dell’ospedale.
Un nuovo strumento tecnologico entra in dotazione all’Urologia dell’ospedale di Cantù, grazie a una donazione di Fincopp Lombardia. Si tratta di un bladder scanner, dispositivo ecografico portatile che consente di valutare in modo rapido e non invasivo il volume di urina presente nella vescica.🔗 Leggi su Quicomo.it
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