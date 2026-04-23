' Uno sbirro in Appennino' l' attore cesenate Baraghini in onda su Rai 1 nella serie con Claudio Bisio

Stasera, giovedì 23 aprile, su Rai 1 viene trasmessa una nuova puntata della serie con Claudio Bisio nel ruolo del commissario Vasco Benassi. La produzione racconta le vicende di un poliziotto impegnato in operazioni di sicurezza in un’area dell’Appennino. Tra scene ambientate in paesaggi montani e situazioni di indagine, la serie vede anche la partecipazione dell’attore cesenate Baraghini.

Prosegue stasera, giovedì 23 aprile, la serie con Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, 'Uno sbirro in Appennino'. La serie, ambientata nell'immaginaria Muntagò, tra i paesaggi dell'Appennino bolognese, offre due episodi in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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