Pareggio di sollievo per l’Avellino | una boccata d’aria a Reggio Emilia

L’Avellino ottiene un pareggio a Reggio Emilia, grazie a un gol nel secondo tempo. La squadra di casa ha dominato il possesso palla, ma non ha saputo concretizzare le occasioni create. La mancanza di incisività e l’assenza di emozioni rendono la partita poco memorabile. I tifosi restano in attesa di un miglioramento, mentre le due squadre cercano di consolidare la posizione in classifica. La sfida si conclude senza vincitori né vinti.

Reggio Emilia, Mapei Stadium. La partita non entrerà nella storia. Poca qualità, niente emozioni, un gioco che, a tratti, sembrava quasi finto. Eppure, per l'Avellino, quel misero 1-1 contro la Reggiana è un sollievo. Non un miracolo, ma una boccata d'aria fresca in un mare di tensione e incubi. Tre sconfitte alle spalle, il punto di ieri è una sorta di scialuppa che galleggia, un richiamo di speranza in un campionato che stava diventando una trappola. La squadra di Ballardini non ha brillato. Nessuna sorpresa. Ma questo è il calcio, e a volte il risultato è tutto. Soprattutto quando il fondo si avvicina e ogni errore è un passo più vicino al baratro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Reggio Emilia (RE) Mapei Stadium - Città del Tricolore 17:15 Reggiana Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usav x.com