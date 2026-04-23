In Umbria, è stata presentata una nuova strategia digitale dedicata al settore turistico, con l’obiettivo di gestire meglio i flussi dei visitatori nel 2026. L’assessore regionale ha illustrato come dati e algoritmi verranno utilizzati per ottimizzare l’esperienza dei turisti e migliorare l’organizzazione delle attività. La proposta si concentra sull’implementazione di strumenti digitali per monitorare e pianificare le visite nella regione.

? Cosa sapere L'assessore Simona Meloni presenta la strategia digitale Umbra per gestire i flussi turistici 2026.. L'analisi dei dati punta a contrastare lo spopolamento delle aree interne con il cicloturismo.. L’assessore al Turismo Simona Meloni ha presentato a Palazzo Cesaroni una strategia digitale integrata per l’Umbria, puntando su nuovi portali e sulla piattaforma Umbra per gestire i flussi turistici nel 2026. Il piano per potenziare l’attrattività della regione si basa su un ecosistema tecnologico che mira a trasformare la promozione in un sistema operativo intelligente. Insieme alla dirigente Antonella Tiranti e a Sandra Placidi di Sviluppumbria, l’assessore ha delineato un progetto che non si limita a una semplice vetrina online, ma punta a creare un vero facilitatore per le destinazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, il nuovo motore digitale: dati e algoritmi per il turismo

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