Ultras Cosmi e il ricordo di Foggia | il tecnico era tifoso perugino nello spareggio

Il 6 giugno 1993, circa diciottomila tifosi perugini si sono spostati a Foggia per assistere allo spareggio contro l'Acireale, un match decisivo. Tra loro c'era anche il tecnico, all'epoca tifoso perugino, che ha ricordato quell'evento come parte di una storia lunga almeno trentatré anni. La partita si è svolta sul campo foggiano, con la Salernitana che domenica affronterà gli stessi luoghi di quell'incontro.

“Una storia di cent'anni almeno”, canterebbe Ligabue. Serse Cosmi dice, invece, trentatré. Il 6 giugno 1993, era mischiato a diciottomila tifosi perugini che si trasferirono a Foggia (domenica, invece, campo di gara della Salernitana) per assistere allo spareggio contro l'Acireale, decisivo per.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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