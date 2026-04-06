Un tifoso particolare si trova tra il pubblico allo stadio dei Marmi di Carrara durante il derby tra Carrarese e Spezia, gara molto sentita nel campionato di Serie B. Si tratta di un vescovo che si è presentato tra gli spettatori per assistere alla partita. La presenza del religioso ha attirato l’attenzione tra i presenti, creando un momento di curiosità e discussione tra tifosi e appassionati.

Carrara, 6 aprile 2026 – C'è un tifoso d'eccezione allo stadio dei Marmi di Carrara per il derby tra Carrarese e Spezia, partita molto sentita e del campionato di Serie B. Tra gli spalti, in mezzo al cuore più caldo del tifo carrarese, la curva nord, è presente monsignor Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli. Il vescovo, che ha regolarmente acquistato il biglietto pagando 20 euro, è arrivato allo stadio circa un'ora prima del calcio d'inizio, sistemandosi in mezzo ai tifosi della Carrarese avendo deciso di non assistere alla partita dalla tribuna autorità ma insieme al settore più appassionato, nei posti popolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un tifoso speciale per il derby. Il vescovo in mezzo agli ultras

Il vescovo tra gli ultras: Vaccari va in curva allo stadio per il derby tra Carrarese e SpeziaMassa Carrara, 5 aprile 2026 – Un vescovo tra gli ultras, nel cuore più caldo dello stadio.

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