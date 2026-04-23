? Cosa sapere Il 1° maggio su Wavve debutterà il reality TXT’s Parenting Diary con il piccolo Yujun.. I membri dei TXT affrontano la gestione quotidiana di un bambino di 14 mesi.. Il 1° maggio debutterà su Wavve il nuovo reality show TXT’s Parenting Diary, un programma osservazionale che metterà alla prova i membri dei TXT nel difficile compito di accudire un bambino. Un recente teaser ha svelato le dinamiche che caratterizzeranno questa sfida quotidiana, focalizzata sulla gestione del piccolo Yujun, un bimbo di 14 mesi. Le immagini mostrano come ogni componente del gruppo affronti l’esperienza della cura infantile con modalità radicalmente diverse, spaziando dalla dolcezza metodica all’impeto fisico, fino a momenti di pura comicità dovuti allo sfinimento o alla ricerca di affetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TXT alla prova del babysitting: caos e tenerezza con il piccolo Yujun

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