tutti i passi indietro di un libano dimezzato

Nel corso dei colloqui diretti con Israele, il Libano ha espresso una posizione di forza, pur mantenendo un atteggiamento di apertura. Nonostante le dichiarazioni pubbliche, le parti continuano a confrontarsi su questioni di sicurezza e sovranità, in un contesto di tensioni persistenti nella regione. Le negoziazioni si svolgono in un clima di cautela, con entrambe le parti che cercano di salvaguardare i propri interessi nazionali.

Libano Nei colloqui diretti con Israele il Libano rivendica una posizione di forza. Ma tra dichiarazioni ufficiali e realtà emergono due problemi strutturali Libano Nei colloqui diretti con Israele il Libano rivendica una posizione di forza. Ma tra dichiarazioni ufficiali e realtà emergono due problemi strutturali Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Nei colloqui diretti con Israele il Libano rivendica una posizione di forza. Ma tra dichiarazioni ufficiali e realtà emergono due problemi strutturali: un progressivo arretramento delle richieste negoziali e l’assenza di una visione statale inclusiva.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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