Juventus Spalletti post-Galatasaray Fatti tre passi indietro

Dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha dichiarato che la Juventus deve fare tre passi indietro per rimettersi in carreggiata. La squadra ha subito sei gol in casa, e l’allenatore ha spiegato che serve una revisione immediata per migliorare la condizione dei suoi giocatori. Spalletti ha anche sottolineato che ci sono molte cose da cambiare, e che non si può continuare così.