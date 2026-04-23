trump riclassifica la cannabis ma la legalizzazione federale resta lontana

Recentemente, l’amministrazione Trump ha firmato un ordine attraverso il procuratore generale ad interim Todd Blanche che riguarda la riclassificazione della cannabis. Tuttavia, questa mossa non implica un cambiamento nella legalizzazione a livello federale, che rimane ancora distante. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamenti sulle politiche relative alla pianta e alle sue implicazioni legali.

America oggi Un ripensamento della war on drugs o una riforma di mercato? La riclassificazione della cannabis, senza una componente di giustizia riparativa, rischia di essere una liberalizzazione per i ricchi America oggi Un ripensamento della war on drugs o una riforma di mercato? La riclassificazione della cannabis, senza una componente di giustizia riparativa, rischia di essere una liberalizzazione per i ricchi Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Con un ordine firmato dal procuratore generale ad interim Todd Blanche, l’amministrazione Trump ha ufficialmente...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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