Trigno ricerche nel caos | elicotteri e sommozzatori non trovano tracce

Le ricerche nel fiume Trigno, avviate dopo il crollo del ponte avvenuto il 2 aprile, continuano senza esito. Sommozzatori ed elicotteri della Guardia Costiera di Termoli hanno perlustrato l’area, ma finora non sono state trovate tracce del cinquantenne coinvolto. Le operazioni di ricerca proseguono nel tentativo di rintracciare eventuali segni della persona scomparsa. Nessuna novità è stata comunicata in merito ai risultati delle attività di sorveglianza.

? Cosa sapere Ricerche per Domenico Racanati nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte il 2 aprile.. Sommozzatori e elicotteri della Guardia Costiera di Termoli non trovano tracce del cinquantatreenne.. Le ricerche per individuare Domenico Racanati, il cinquantatreenne di Bisceglie scomparso il 2 aprile dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, proseguono senza esito in Molise con un dispiegamento coordinato della Capitaneria di Porto di Termoli. Il dispositivo operativo si è concentrato oggi su diversi fronti per tentare di rintracciare l’uomo, disperso durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia. In mattinata, il comandante della Guardia Costiera di Termoli, Giuseppe Panico, insieme al direttore marittimo Daniele Giannelli, hanno diretto un sopralluogo aereo utilizzando un elicottero dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trigno, ricerche nel caos: elicotteri e sommozzatori non trovano tracce Notizie correlate Maltempo, continuano le ricerche del disperso nel Trigno: in azione i sommozzatoriProseguono le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno dopo il crollo parziale del ponte lungo la strada statale 16 a Montenero di... Arrivano i sommozzatori per le ricerche di Domenico Racanati, scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume TrignoSono arrivati gli operatori del 1° nucleo subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto per contribuire alla ricerca di Domenico... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Racanati è diventato un fantasma: non si riesce a trovare l'uomo disperso nel crollo del ponte sul Trigno; Disperso nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte: ricerche in mare per Domenico Racanati. Le ricerche del disperso nel Trigno vanno avanti, ma 11 giorni dopo non ci sono novitàProseguono anche oggi, 13 aprile, le operazioni alla foce del Trigno per trovare Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie scomparso nel crollo del ponte del 2 aprile. In campo Guardia costiera, sommo ... primonumero.it Trigno, ricerche senza esito da 16 giorni per Racanati: Capitaneria in mare tra foce e largoCondizioni meteo favorevoli e motovedetta in azione, ma nessuna traccia di Domenico Racanati. Aperte tutte le ipotesi ... primonumero.it Maltempo Molise, Salvini: “20 milioni per il ponte sul Trigno con emendamento al dl infrastrutture” - facebook.com facebook Crollo del ponte sul Trigno, lo sfogo della figlia del biscegliese scomparso: «Voglio giustizia. Il comune dov'è» - News x.com