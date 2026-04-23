Tre settimane dalla scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo del ponte sul Trigno ricerche ancora senza esito

Tre settimane dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto il 2 aprile tra Abruzzo e Molise, le ricerche di Domenico Racanati, scomparso in seguito all’incidente, sono ancora in corso senza esito. Oggi, giovedì 23 aprile, in Senato si è tenuta una discussione sul crollo del ponte, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e delle autorità competenti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e delle forze di sicurezza, impegnate nelle operazioni di ricerca.

Si è discusso oggi (giovedì 23 aprile), in Senato, del crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo e Molise, avvenuto lo scorso 2 aprile. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, infatti, ha risposto in aula a un'interrogazione del Partito Democratico. Intanto, da tre settimane.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Arrivano i sommozzatori per le ricerche di Domenico Racanati, scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume TrignoSono arrivati gli operatori del 1° nucleo subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto per contribuire alla ricerca di Domenico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tre settimane dalla scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo del ponte sul Trigno, ricerche ancora senza esito; Tre settimane dalla scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo del ponte sul Trigno, ricerche ancora senza esito; Disperso nel crollo del ponte sul Trigno, nuovo appello della figlia di Domenico Racanati: Il Comune dov'è? Mio padre è scomparso ma c'è solo silenzio; A 3 settimane dal crollo sul Trigno, cresce la rabbia della figlia Angelica: Verità, trasparenza e rispetto. Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieSono quasi tre settimane di ricerche. Senza esito. Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, la mattina del 2 aprile, in una giornata terribile di maltempo, era a bordo della sua auto per andare verso O ... noinotizie.it Ricerche da tre settimane del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieDomenico Racanati è disperso dal 2 aprile. I familiari, anche ieri, hanno ribadito il convincimento secondo cui il corpo dell’uomo e della vettura sono sotto la campata del ponte sul fiume Trigno, ... noinotizie.it Interrogazione Pd sul caso Trigno e sul 53enne disperso, Domenico Racanati. Il ministro Salvini illustra interventi, risorse e ricostruzione, ma dall’opposizione arrivano critiche su prevenzione, monitoraggi e assistenza ai familiari - facebook.com facebook "+++Trovata targa dell'auto finita nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte+++Proseguono le ricerche di Domenico Racanati, 53enne" - Results on X | Live Posts & Updates x.com