Dopo tre mesi di assenza, il calciatore è tornato in campo, accompagnato anche da due compagni di squadra. La squadra ha ricevuto aggiornamenti positivi dallo staff medico in vista della partita contro la Cremonese prevista per il 24 aprile 2026. Nessun dettaglio sui motivi del recupero è stato comunicato pubblicamente. La formazione si prepara con queste novità per la sfida imminente.

? In Sintesi Alla vigilia della delicata sfida contro la Cremonese del 24 aprile 2026, il Napoli riceve notizie confortanti dallo staff medico. David Neres è tornato a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’operazione alla caviglia subita a Londra: l’esterno brasiliano ha iniziato la riatletizzazione e punta al rientro per la gara contro il Bologna del 910 maggio. La stessa partita è stata cerchiata in rosso sul calendario dal dottor Canonico per il ritorno del capitano Giovanni Di Lorenzo, assente da settimane. Buone notizie anche per il giovane Antonio Vergara: superato il problema alla pianta del piede, il centrocampista tornerà a disposizione a maggio con l’obiettivo di conquistare la convocazione nell’Italia sperimentale di Baldini per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Tre mesi fuori, ora Neres è tornato: e con lui rientrano anche Di Lorenzo e Vergara

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