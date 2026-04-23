Trani crisi commerciale | un terzo delle vetrine è vuota o chiusa

A Trani, un’analisi recente evidenzia che circa il 31% delle vetrine nel centro storico sono vuote o chiuse, segnando una crisi nel settore commerciale locale. Il documento strategico del commercio sottolinea come questa situazione possa influenzare l’andamento turistico e il vivere quotidiano dei residenti. La desertificazione delle attività commerciali rappresenta una sfida per l’equilibrio tra sviluppo turistico e mantenimento della vitalità nel cuore della città.

? Cosa sapere Il Documento strategico del commercio a Trani rileva il 31% di vetrine vuote.. La desertificazione commerciale minaccia l'equilibrio tra sviluppo turistico e residenti del centro.. Il nuovo Documento strategico del commercio presentato a Trani questo giovedì 23 aprile rivela che oltre il 31% delle superfici commerciali della città risulta oggi vuota o sottoutilizzata. Durante una giornata di analisi tecnica e politica, i dati raccolti dal Distretto urbano del commercio hanno tracciato un quadro complesso: su 1.874 spazi censiti al piano terra, che corrispondono a un totale di 3.305 vetrine, solo poco più di un terzo ospita attività ancora in funzione, mentre il settore della somministrazione occupa il 24% del totale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trani, crisi commerciale: un terzo delle vetrine è vuota o chiusa Notizie correlate Palpeggiata al centro commerciale: "Guardavo le vetrine, poi la paura. Mi ha spiazzato e messa a disagio"Una passeggiata come tante, in una domenica di marzo, tra le vetrine del centro commerciale Le Befane. Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoRapina in gioielleria a Roma dove banditi armati e a volto coperto sono entrati in azione in un negozio del centro commerciale Euroma 2. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Commercio in crisi, Un locale su tre è sfitto. Confronto tra istituzioni e candidati sindaco; Trani, presentato il nuovo documento strategico del commercio del Duc. Trani, una città senza cinema e a serrande abbassate. Guarriello: «Undici anni senza visione»C'è un'immagine che più di ogni altra racconta la condizione attuale di Trani: serrande abbassate lungo le strade del centro e dei quartieri, locali sfitti che aumentano, e due grandi simboli cultural ... traniviva.it Il futuro del commercio nella Bat, a Trani una giornata di studio e confronto promossa dal DucMercoledì 22 aprile si parlerà di desertificazione commerciale e del documento strategico del commercio ... traniviva.it Stamattina si è svolta nella sala Tamborrino del Comune di Trani la "Manifestazione UNESCO- concorso di poesia", alla quale hanno partecipato alcune classi di seconda e terza del 1 C.D. Le alunne e gli alunni di classe seconda, delle maestre Rachele Di Bi - facebook.com facebook Ieri a Trani, una serata intensa e piena di energia. Ci siamo ritrovati insieme per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Marco Galiano: un momento vero di partecipazione, confronto e visione per il futuro della città. C’è voglia di costruire, di ascoltare x.com