Tragedia in Colorado | scompare lo scrittore del paranormale

Uno scrittore noto per i temi paranormali è deceduto il 20 aprile a Nederland, in Colorado, a seguito di una crisi psichica. Le autorità della contea di Boulder stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato particolare attenzione tra i suoi sostenitori e la comunità locale. La famiglia ha confermato la scomparsa senza fornire dettagli aggiuntivi.

? Cosa sapere David Wilcock deceduto il 20 aprile a Nederland dopo una crisi psichica.. Le autorità della contea di Boulder indagano sulle cause del decesso dello scrittore.. Il 20 aprile scorso, nella contea di Boulder in Colorado, la scomparsa improvvisa di David Wilcock, avvenuta all’età di 53 anni, ha aperto un tragico capitolo legato a una crisi di salute mentale avvenuta nei pressi di Nederland. La vicenda si è sviluppata intorno alle ore 10:44 del mattino, quando le autorità hanno ricevuto una segnalazione d’emergenza tramite il numero 911 relativa a un problema non specificato. Secondo quanto riferito dagli specialisti delle comunicazioni di emergenza, chi aveva effettuato la chiamata sembrava trovarsi nel pieno di un momento di profonda instabilità psichica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Colorado: scompare lo scrittore del paranormale Notizie correlate L’esperienza paranormale di Hilary Duff con lo spirito del suo ex: “Fu assurdo”Ospite del podcast Las Culturistas, Hilary Duff ha raccontato un episodio molto particolare legato al suo passato e al suo ex fidanzato Aaron Carter,... Tragedia in Calabria: scompare a 62 anni l’ingegnere Roberto Celico, stimato professionista del settore infrastruttureSi è spento a Palermo all’età di 62 anni Roberto Celico, ingegnere originario di Catanzaro, figura di spicco nel settore delle infrastrutture e punto...