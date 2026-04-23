Una recente tragedia avvenuta a Catanzaro ha portato l'attenzione su alcune difficoltà emotive vissute da molte donne durante la maternità. Una psicologa perinatale ha spiegato che pensieri negativi e pensieri neri sono più comuni di quanto si immagini tra le mamme, e ha suggerito alcune azioni che famiglia e istituzioni potrebbero mettere in atto per offrire supporto. La professionista ha anche elencato alcune strategie utili per affrontare questi momenti complessi.

La tragedia accaduta a Catanzaro, dove una madre si è gettata con i suoi tre figli dal terrazzo al terzo piano dell'appartamento in cui viveva - lei e due dei bimbi, di 4 anni e 4 mesi sono morti, mentre l’altra bimba di 6 anni è in condizioni critiche, anche se stabilizzate - ha suscitato nell'opinione pubblica sgomento, tristezza ma anche riflessione. La donna, infatti, secondo quanto ricostruito, aveva manifestato già in passato un disagio di natura psichiatrica, aggravato nell'ultimo periodo da una depressione post partum dopo la nascita, a dicembre, dell'ultimo figlio. Condizione, quest'ultima, che spesso viene nascosta, come fosse una vergogna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tragedia di Catanzaro, la psicologa perinatale: "Certi pensieri neri sfiorano la mente di più mamme di quante pensiamo"

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