A Catanzaro sono state completate le autopsie sulla vittima della tragedia avvenuta ieri. Le analisi medico-legali sono state condotte presso l’istituto di medicina legale della città. La notizia è stata comunicata alle autorità e ai familiari della persona coinvolta. La comunità si trova ora ad affrontare il dolore e l’incertezza legata a questo evento improvviso.

Catanzaro si risveglia ancora avvolta in un silenzio che pesa più delle parole. Un silenzio fatto di domande, di sguardi smarriti e di una comunità che fatica a trovare appigli nel dolore improvviso che ha colpito una famiglia e, insieme a essa, l’intera città. Nelle ore che seguono la tragedia, il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra ciò che è stato e ciò che non potrà più tornare. Eppure, accanto alla ferita ancora aperta, si muove una fragile linea di speranza, legata alle condizioni della piccola Maria Luce, unica sopravvissuta e ora affidata alle cure dell’ Istituto Giannina Gaslini di Genova, raggiunto nella notte grazie a un volo militare d’emergenza.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia di Catanzaro, la notizia sulle autopsie è appena arrivata

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