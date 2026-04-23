Una bambina di cinque anni, rimasta coinvolta nella tragedia di Catanzaro in cui una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano con i suoi tre figli, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova. La piccola si trova attualmente in terapia intensiva e le sue condizioni sono considerate gravi. L’incidente si è verificato nella notte e ha coinvolto più persone, tra cui la bambina sopravvissuta.

È stata trasferita all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di cinque anni sopravvissuta alla tragedia avvenuta a Catanzaro, dove ieri notte una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli. I due fratellini più piccoli, uno di quattro anni e l'altro di pochi mesi, sono morti sul colpo, così come la madre. La primogenita, dopo un primo e decisivo intervento dei sanitari sul posto, è stata trasportata nel capoluogo ligure con un velivolo messo a disposizione dal 31º Stormo dell'Aeronautica Militare. Come sta la bambina La bambina, che ha riportato gravi lesioni a diversi organi, nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico eseguito dagli specialisti dell'ospedale pediatrico genovese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tragedia di Catanzaro: la bimba di 5 anni trasferita al Gaslini. È in terapia intensiva.

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