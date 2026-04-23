Una donna si è suicidata gettandosi dal balcone con i suoi figli a Catanzaro. La bambina di sei anni è stata trasferita a Genova, all’ospedale Gaslini, dove si trova in terapia intensiva. La prognosi è riservata. La tragedia si è verificata nella notte e ha coinvolto anche la figlia minore, che ora si trova sotto cure specializzate.

Home > Cronaca > Maria Luce, la bambina di sei anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, è arrivata attorno alle due della scorsa notte a Genova, trasferita all’Istituto pediatrico “Giannina Gaslini” dove attualmente è ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata. Il trasferimento, spiegano dall’ospedale, si è concluso con esito positivo nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento assicurando in ogni fase le più elevate condizioni di sicurezza e continuità assistenziale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: bambina di 6 anni trasferita in terapia intensiva al Gaslini

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