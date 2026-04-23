A Pagani si è verificato un incidente tra un'auto e un tir lungo via Mangioni, che ha provocato la morte di un carabiniere e della sua suocera. La Polizia Locale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti, nessun altro coinvolto risulta ferito. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e le autorità stanno analizzando le cause del tragico episodio.

? Cosa sapere Scontro tra auto e tir a Pagani uccide il carabiniere Domenico Allegri e la suocera.. Le indagini della Polizia Locale su via Mangioni ricostruiscono le dinamiche del sinistro.. Un violento impatto tra un’auto e un mezzo pesante in via Mangioni a Pagani ha strappato la vita a Domenico Allegri, un carabiniere di 58 anni del Nas di Salerno, e alla sua suocera di 90 anni. Il tragico evento si è consumato mentre il militare, che si trovava fuori servizio, viaggiava insieme alla familiare a bordo del veicolo. Per le dinamiche dello scontro con il tir non ci sono ancora certezze, poiché le indagini sono attualmente in corso per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Pagani: scontro con un tir uccide un carabiniere e la suocera

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