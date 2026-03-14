Durante un convegno alla Camera dei Deputati, è stato evidenziato che il 97% dei pazienti con malattie infiammatorie intestinali si rivolge a professionisti per chiedere aiuto a causa del vuoto emotivo legato alla loro condizione. L’evento ha sottolineato la mancanza di un supporto psicologico adeguato nel percorso di cura di queste persone.

Un convegno tenutosi alla Camera dei Deputati ha messo in luce una profonda carenza nel supporto emotivo per i pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali. I dati dell’indagine Sunrise rivelano che il 97% di questi pazienti desidera assistenza psicologica al momento della diagnosi, ma due terzi non ne hanno mai ricevuto. L’iniziativa ‘Colite ulcerosa, io esco’, promossa dal gruppo farmaceutico Alfasigma insieme all’associazione Amici Italia e con il patrocinio del gruppo di studio Ig-Ibd, mira a colmare questo divario attraverso una piattaforma di dialogo. L’obiettivo è trasformare un percorso spesso segnato dalla sofferenza in un’esperienza costruttiva basata sulla condivisione delle strategie di gestione della malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 97% chiede aiuto: il vuoto emotivo nella cura della colite

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