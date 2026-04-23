Una tragedia si è verificata ieri sera a Carini a seguito di un violento incidente tra due vetture, una Renault e una Lancia. Un uomo è deceduto sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in codice rosso all'ospedale di Villa Sofia. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente per le verifiche del caso.

? Cosa sapere Massimo Guarneri morto ieri sera a Carini per lo scontro tra Renault e Lancia.. Due feriti in codice rosso sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia.. Massimo Guarneri ha perso la vita ieri sera a Carini in un violento impatto tra una Renault Clio e una Lancia Y avvenuto nelle immediate vicinanze del parcheggio Airone, in via Gaspare Cusumano. Il tragico evento, che ha colpito duramente la comunità locale, ha coinvolto anche una donna di 54 anni che viaggiava all’interno della vettura Renault insieme al cinquantenne deceduto, e il conducente della Lancia Y, un uomo di 46 anni. Entrambi i superstiti, entrambi in condizioni critiche, sono stati immediatamente presi in carico dai sanitari del 118 e trasferiti d’urgenza presso l’ospedale di Villa Sofia con diagnosi di codice rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Carini: scontro violento tra auto, un morto e due critici

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