Nella serata del 23 aprile 2026, alle 20:30, si registra un’intensa presenza di veicoli in via Calandra e lungo le strade principali di Roma. La rete viaria cittadina mostra un traffico abbastanza sostenuto, con alcuni punti che evidenziano rallentamenti e code di veicoli in direzione del centro. La situazione riguarda sia le arterie principali che le vie secondarie, influenzando la mobilità nella zona e nelle aree limitrofe.

Luceverde Roma Buona serata via Calandra di intensità traffico sulla rete viaria cittadina tutto regolare sulla Salaria tra Settebagni a Monterotondo Scalo Dopo un incidente avvenuto all'altezza di Santa Colomba è stato causa di notevoli disagi per gran parte della pomeriggio per quanto riguarda il raccordo anulare permangono brevi incolonnamenti in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo La Rustica resta trafficata la carreggiata esterna interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dall' uscita Pontina fino allo svincolo per a via Tuscolana in tangenziale e rallentamenti ora di lieve entità da la stazione...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 20:30

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