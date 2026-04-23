Alle prime ore del mattino del 23 aprile 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma risultava particolarmente intenso, con code e rallentamenti segnalati in diverse arterie principali e sulle strade consolari. La situazione ha interessato varie zone della città, creando difficoltà agli automobilisti che si sono mossi nelle prime ore della giornata. Le autorità indicano che la circolazione rimane congestionata in alcune aree strategiche, con tempi di percorrenza più lunghi del solito.

Luceverde Roma traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città in particolari su via Flaminia dal raccordo anulare a Corso Francia sulla Salaria da Fidene alla tangenziale est e su via Pontina da Pomezia Tor de' Cenci ed è un momento il traffico sul Raccordo Anulare incolonnamenti in una carreggiata interna 3 all'uscita e Casilina e a stessa situazione in carreggiata esterna con rallentamenti e code tra la Prenestina Tiburtina sopra turbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo fino alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono code da via Nomentana a via Salaria proseguono i...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-04-2026 ore 07:30

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